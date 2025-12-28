Viele Lebensmittel sind in den letzten Jahren deutlich teurer geworden. Immer mehr Menschen sagen, dass ihnen das zu schaffen macht.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband macht dazu regelmäßig repräsentative Umfragen. In der aktuellen gaben 45 Prozent an, dass sie sich wegen der gestiegenen Preise beim Einkauf einschränken müssen. Vor einem Jahr hatten das 39 Prozent der Befragten gesagt. Mehr als jede und jeder Zweite geht außerdem nicht davon aus, dass die persönliche Situation nächstes Jahr besser wird.

Laut der Chefin des Verbraucherzentrale Bundesverbands wird eine gesunde Ernährung immer mehr zu einer Frage des Geldbeutels. Das dürfe nicht sein. Vor allem Menschen mit geringem Einkommen machten hohe Preise zu schaffen, hat sie der Deutschen Presse-Agentur gesagt.

Der Verband fordert unter anderem, dass die Bundesregierung eine Stelle einrichtet, die die Preise genau beobachtet - und zwar von der Produktion bis ins Regal. Aus Sicht der Verbraucherschützer lassen sich so unfaire Preistreiber aufdecken.