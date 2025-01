Während des Holocausts haben die Nazis Millionen europäische Jüdinnen und Juden systematisch ermordet. Heute, 80 Jahre später, befürchten viele Menschen, dass etwas ähnliches noch einmal passieren könnte.

Die Non-Profit Organisation Jewish Claims Conference hat dazu Umfragen in sieben europäischen Ländern und den USA durchgeführt. Drei-Viertel der US-Befragten gehen davon aus, dass es noch mal zu etwas wie dem Holocaust kommen könnte. In Großbritannien, Frankreich, Österreich und Deutschland sind es mehr als 60 Prozent.

Oft fehlt laut der Organisation aber Wissen zum Holocaust. Zum Beispiel konnten viele US-Amerikanerinnen und -Amerikaner kein einziges Konzentrationslager nennen, in Ungarn wurden die Opferzahlen deutlich unterschätzt. In Rumänien denken die meisten, die Opferzahlen seien stark übertrieben.

Und in Frankreich hat zum Beispiel jede fünfte befragte Person noch nie vom Holocaust gehört - bei den Unter-30-Jährigen ist es sogar fast die Hälfte. In Deutschland sind es in dieser Altersgruppe 12 Prozent.

In allen Ländern findet die große Mehrheit der Befragten aber, dass es wichtig ist, über den Holocaust aufzuklären.