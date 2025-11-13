Homeoffice kann bei Paaren zur gerechteren Aufteilung von Hausarbeit und Carearbeit führen.

Forschende der Uni Konstanz und des King's College London haben Daten aus dem Deutschen Beziehungs- und Familienpanel neu analysiert. Dabei ist herausgekommen, dass in heterosexuellen Beziehungen, also zwischen Frau und Mann, das Homeoffice dazu beigetragen hat, dass Männer mehr Hausarbeit übernommen haben und sich mehr um die Kinder gekümmert haben.

Allerdings ist das Rollenbild entscheidend: Die gerechtere Aufteilung der Aufgaben fand nur in Familien mit progressiven Rollenbildern statt. Bei traditionell eingestellten Menschen hat sich die ungleiche Verteilung eher verstärkt: Die Männer änderten ihr Verhalten kaum, die traditionell eingestellten Frauen leisteten im Homeoffice unterm Strich noch mehr Care-Arbeit.

Die Forschenden hinter der Studie sagen, dass es einen kulturellen Wandel braucht, und politische Maßnahmen, um fortschrittliche Rollen zu stärken.