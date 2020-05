In Europa war lange Zeit der Neandertaler unterwegs. Dann kam Homo Sapiens, der moderne Mensch, und verdrängte die Neandertaler. Und das ging offenbar schon ein paar tausend Jahre früher los als bisher angenommen, nämlich vor etwa 45.000 Jahren.

Das zeigen Knochenfunde aus einer Höhle in Bulgarien. Forschende unter anderem vom Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig haben die Knochenstücke analysiert und datiert. Die Ergebnisse zeigen, dass unsere Vorfahren etwa 4000 Jahre früher als bisher nachgewiesen in Europa lebten.

Neandertaler lernten vom Homo Sapiens

Werkzeuge aus der bulgarischen Höhle beweisen außerdem, dass der Neandertaler einige Bearbeitungs-Techniken nicht selbst erfand, sondern offenbar von Homo Sapiens kopiert hat. Die beiden Arten könnten etwa 8000 Jahre gemeinsam in Europa gelebt haben, bis sich Homo Sapiens schließlich durchsetzte.