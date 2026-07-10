In Hongkong dürfen Hunde jetzt mit ins Restaurant.

Über 30 Jahre lang hatte es vorher geheißen: Hunde müssen draußen bleiben, es sei denn, es handelt sich um Blindenhunde. Jetzt hat die Stadtverwaltung die Regelung gekippt: In einer ersten Phase dürfen jetzt erstmal 900 Restaurants Hunde erlauben.

Restaurant-Inhaber hoffen auf steigende Umsätze - und für Herrchen und Frauchen gab es spezielle Workshops, um die Tiere auf den Restaurant-Besuch vorzubereiten und nochmal Verhaltens-Regeln zu trainieren.

Für Hundebesitzer ein neues Stück Freiheit, um die es sonst in Hongkong nicht gut bestellt ist. Das autoritär regierte China hat seinen Einfluss in der eigentlich demokratischen Sonderverwaltungszone massiv ausgebaut. Sogenannte Sicherheitsgesetze sorgen dafür, dass Menschen wegen Protesten gegen die Regierung als Terroristen oder Umstürzler verurteilt werden.