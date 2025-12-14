Wachsender Druck aus China hat jetzt Folgen für die letzte große Oppositionspartei in Hongkong: Die Demokratische Partei hat beschlossen, sich selbst aufzulösen.

Laut der Partei haben 117 der 121 Mitglieder dafür gestimmt. Führende Parteimitglieder haben der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, dass sie zu der Auflösung von chinesischer Seite aufgefordert wurden. Ansonsten seien schwere Konsequenzen angedroht worden - bis hin zu einer möglichen Verhaftung.

Die Partei war 1994 gegründet worden. Schon Ende der 1990er Jahre war sie die größte Oppositionspartei in Hongkong und setzte sich für demokratische Reformen und für Freiheit ein.

2020 hatte China ein nationales Sicherheitsgesetz für Hongkong verhängt. Dadurch wurden Oppositionsparteien weitgehend verboten. Seitdem haben sich viele kritische Medien, Organisationen und Parteien aufgelöst.