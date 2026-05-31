Glücksspiel ist in Hongkong eigentlich streng geregelt - Greifautomaten fallen bisher allerdings nicht darunter.

Die brauchen keine extra Lizenz und haben sich in den letzten Jahren ausgebreitet in der chinesischen Sonderverwaltungszone. Fachleute warnen, dass immer mehr Menschen in Hongkong süchtig werden nach den Greifarm-Automaten. Einige stecken über die Jahre umgerechnet Tausende Euro in die Automaten.

Hongkongs Regierung will dagegen jetzt vorgehen. Diskutiert wird zum Beispiel, ob der versprochene Gewinn begrenzt werden soll - eben, um den Glücksspiel-Charakter zu reduzieren. In Großbritannien und in Singapur ist das laut der Nachrichtenagentur AFP zum Beispiel schon so.