Virusmutanten - damit haben nicht nur wir Menschen in der Corona-Pandemie zu kämpfen, sondern auch Bienen.

Bei ihnen breitet sich gerade eine Variante des Flügeldeformationsvirus aus. Die ist aggressiver und leichter übertragbar. Die Forschenden schreiben in ihrer Studie, dass sich die neue Virusmutante in Deutschland und anderen Ländern schon durchgesetzt hat und in den nächsten Jahren wohl auch in Amerika vorherrschend wird. Für Imker ist das eine schlechte Nachricht, denn die neue Variante ist für Hongbienen tödlicher. Ob sie auch für Wildbienen und Hummeln tödlicher ausfällt, ist noch nicht ganz klar.

Das Flügeldeformationsvirus wird durch die Varroa-Milbe übertragen. Gegen das Virus gibt es kein Heilmittel. Imkerinnen und Imker können aber versuchen, ihre Bienenstöcke vor der übertragenden Milbe zu schützen.