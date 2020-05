In Deutschland gibt es in diesem Frühling wieder weniger Bienen.

Denn etwa jedes siebte Bienenvolk hat den Winter nicht überlebt. Der Deutsche Imkerbund meldet, dass rund 15 Prozent der eingewinterten Bienenvölker gestorben sind. Damit liegt der Verlust ähnlich hoch wie letztes Jahr. Die Fachleute waren eigentlich davon ausgegangen, dass noch mehr Völker verschwinden, rund ein Fünftel. Denn schon im Herbst waren viele Bienen gestorben, dann war aber der Dezember ungewohnt mild. Und das hat den Bienen wohl geholfen.

Schuld am Bienensterben sind oft Parasiten wie Milben.

Für die Auswertung werden jährlich Zehntausende Imker in Deutschland befragt. Mehr als die Hälfte von ihnen hatte mindestens ein Volk verloren. Die größten Verluste gab es in Norddeutschland, noch ist unklar, warum. Insgesamt gibt es in Deutschland mehr als 100.000 Imker und eine Million Honigbienen-Völker.