Die allermeisten von ihnen leben in Legebatterien, in denen sie nicht einmal die Flügel ausstrecken können. Deswegen gibt es viel Kritik an der Käfighaltung. Einige Eierproduzenten warnen aber, dass ein Umstieg auf eine käfigfreie Haltung auch Risiken mitbringt - weil in solchen Ställen höhere Sterberaten bei den Hühnern zu beobachten seien.

Drei Forschende haben sich dieses Argument jetzt genauer angeschaut und die aktuelle Studienlage dazu im Fachjournal Scientific Reports ausgewertet. Sie sagen: Eine höhere Sterberate bei den Tieren lässt sich mit mehr Betriebs-Erfahrung der Hühnerhalter ausgleichen. Die Legebatterie-Haltung sei über viele Jahre darauf angepasst worden, dass möglichst wenige Hühner sterben. Das hätten die käfigfreien Betriebe erst aufholen müssen. Bei den aktuellsten Statistiken gebe es keine Unterschiede mehr.

Außerdem sagen die Forschenden, dass eine niedrige Sterberate nicht unbedingt bedeutet, dass es den Hühnern gut geht.