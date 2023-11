Eine Sprecherin der Organisation Humane Society International sagte der Nachrichtenagentur AFP, es sei offensichtlich, dass das Leiden der Tiere Teil der Struktur der Branche sei. Man habe deshalb eine Petition mit mehr als 1,5 Millionen Unterschriften von EU-Bürgern an die EU-Kommission übergeben.

Von der Organisation veröffentlichte Aufnahmen zeigen Nerze, Füchse und Marderhunde, die in Käfigen eingesperrt und krank oder verletzt sind, sowie zahlreiche Tierkadaver mit offenen Wunden. Die heimlich gefilmten Videos stammen nach Angaben der Organisation aus 31 Pelzfarmen in Litauen, Finnland, Polen, Spanien, Dänemark und Lettland.

Die Pelzindustrie wies die Kritik der Aktivisten zurück. Der Internationale Pelzverband argumentiert außerdem, dass ein vollständiges Verbot zum Verlust von tausenden Arbeitsplätzen führen würde.

In 20 europäischen Ländern ist die Pelzzucht schon verboten. Zuletzt stimmte das litauische Parlament im September für ein Verbot. Bis 2027 müssen die verbliebenen Betriebe schließen. In Deutschland dürfen Pelzfarmen, die höhere Tierschutzstandards einhalten, weiterhin betrieben werden. Die meisten Pelzzuchtfarmen gibt es in Finnland. Dort werden in rund 400 Farmen etwa 1,3 Millionen Zuchttiere gehalten, hauptsächlich Nerze und Füchse.