Ein bisschen Dreck ist gut fürs Immunsystem, besonders für kleine Kinder.

Aber heute ist ja immer alles viel zu sauber - da ist es ja kein Wunder, dass so viele Allergien entwickeln. Diese Theorie stimmt so nicht, sagen Hygiene-Forschende aus London. In einem Fachmagazin erklären sie, warum es KEINEN Konflikt gibt zwischen moderner Sauberkeit und Mikrobakterien, die wir für unser Immunsystem und unseren Stoffwechsel brauchen.

Impfungen wichtig fürs Immunsystem

Zum einen sind ihnen zufolge die Mikroorganismen, die zuhause unterwegs sind, nicht die, die wir für ein gesundes Immunsystem brauchen. Das sind vor allem Mikroorganismen, die draußen in der Natur vorkommen - und auf die haben moderne Hygienemaßnahmen keinen Einfluss. Impfungen sind laut den Forschenden ebenfalls wichtig fürs Immunsystem. Und: Wenn doch mal ein Zusammenhang hergestellt wird zwischen Putzen und gesundheitlichen Problemen wie Allergien, dann, weil die Putzmittel zu aggressiv sind.