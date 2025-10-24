Schweine, Schildkröten und auch einige Fische können durch ihren Hintern atmen - also mit dem Darm Sauerstoff ins Blut aufnehmen.

Bei Menschen klappt das nicht ohne Weiteres. Aber japanische Forschende glauben, dass Menschen beatmet werden können, wenn eine Flüssigkeit den Sauerstoff durch den Darm ins Blut transportiert.

Das Team hat eine erste Studie mit Menschen durchgeführt. Dabei haben gesunde Erwachsene über den Anus eine Flüssigkeit eingeführt bekommen, die Sauerstoff übertragen kann. In der Fachzeitschrift Med schreiben die Forschenden, dass die Methode keine gesundheitsschädlichen Nebeneffekte hat, wenn weniger als anderthalb Liter Flüssigkeit genutzt werden.

Ob so aber auch genug Sauerstoff transportiert wird, um die normale Atmung zu ersetzen oder Menschen mit Lungenproblemen zu helfen, muss in weiteren Studien untersucht werden.



Wir haben bei Deutschlandfunk Nova schon mal ausführlich über Darm-Beatmung berichtet.