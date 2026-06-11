Die Erde heizt sich weiter auf – schneller als noch vor wenigen Jahren.

Der neue IGCC-Klimabericht zeigt: Die Menschheit stößt mehr Treibhausgase aus als je zuvor. Dadurch bleibt mehr Energie auf der Erde, als wieder ins All abgegeben wird. Dieses Ungleichgewicht hat sich seit den 1970er Jahren mehr als verdoppelt.



Meere besonders betroffen

Besonders deutlich zeigt sich das in den Ozeanen. Die nehmen seit den

70ern rund 90 Prozent der zusätzlichen Wärme auf. Die Folgen: Auch in

größeren Tiefen werden die Wassermassen immer wärmer. Und es gibt immer

häufiger Meereshitzewellen: Ihre Zahl hat sich seit Anfang der 1990er

Jahre mehr als verdreifacht. Letztes Jahr gab es überall an der

Ozeanoberfläche an rund 65 Tagen im Jahr solche Hitzephasen - mehr als

dreimal so viele wie früher. Auch der Meeresspiegel steigt schneller als

noch vor ein paar Jahren.

CO2-Budget bald aufgebraucht