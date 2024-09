Spürhunde kennt man, aber auch Ratten haben eine gute Nase.

Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen .

Das heißt, die Ratten könnten in Zukunft illegales Diebesgut zum Beispiel in Containern in Häfen erschnüffeln. Als Ergänzung zu bisherigen Methoden wie Röntgen. Die Ratten haben demgegenüber viele Vorteile, sagt die Organisation: Sie sind billiger, haben einen guten Geruchssinn, lassen sich leicht trainieren, kommen auch gut in Ecken und Winkel, und sind leicht zu transportieren.