Eltern in Spanien sind eher fürs Impfen als Eltern in Deutschland und Frankreich.

Ein Forschungsteam der Uniklinik Grenoble hat letztes Jahr 1500 Eltern von Kleinkindern online zum Thema Impfen befragt - und zwar in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien. In Spanien sagten 94 Prozent, dass sie eine positive Einstellung zu Impfungen haben. In Deutschland sagten das 88 Prozent und in Frankreich - als Schlusslicht - 73 Prozent.

In Deutschland und Großbritannien gab es im Vergleich die meisten strikten Impfgegner, also Menschen, die komplett alle Impfungen ablehnen. Das waren in beiden Ländern jeweils etwa drei Prozent. Die Forschenden vermuten, dass das damit zusammenhängt, dass sich dort viele Menschen online informieren und schneller auf Seiten von Impfgegnern landen. Die Umfrage wurde vor dem Ausbruch des Corona-Virus gemacht.

Die Umfrage ist Teil einer Studie, die bisher noch nicht im Netz veröffentlicht wurde.