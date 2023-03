Die Darmflora ist wichtig fürs Immunsystem, das ist schon länger bekannt.

Was die Bakterien in unserem Verdauungssystem aber konkret können, das überrascht selbst Fachleute immer wieder. Forschende der Uni Harvard haben jetzt zum Beispiel herausgefunden, dass eine gesunde Darmflora auch die Fähigkeit des Körpers beeinflusst, Muskelverletzungen zu heilen. Das geht so: Im Darm werden bestimmte Immunzellen hergestellt, die zum Beispiel helfen, Entzündungsreaktionen einzudämmen, damit andere Zellen Schäden reparieren können. Diese Immunzellen können den Darm verlassen und in andere Organe wandern oder an Stellen, wo Muskeln verletzt sind. Dort beschleunigen sie die Heilung. Allerdings werden sie nur in ausreichender Menge hergestellt, wenn die Darmflora gesund ist, also bestimmte Bakterien dort leben können.



Bisher konnte dieser Wirkmechanismus nur an Mäusen nachgewiesen werden. Die Forschenden gehen aber davon aus, dass er auch beim Menschen existiert und dass man ihn medizinisch nutzen kann.