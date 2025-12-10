Über bedingungsloses Grundeinkommen wird hierzulande noch gestritten - in Indien ist es schon seit Jahren Realität.

In mehreren Bundesstaaten bekommen Frauen einen kleinen, monatlichen Zuschuss. Unabhängig davon, ob sie wirklich bedürftig sind.

Inzwischen erhalten knapp 120 Millionen Frauen in Indien bedingungslose Geldtransfers. Darüber berichtet die BBC. Die Zahlungen liegen umgerechnet zwischen 12 und 30 Dollar im Monat - das enspricht bis zu 12 Prozent des Haushaltseinkommens.

Teures Wahlgeschenk?



In Umfragen geben die meisten an, dass sie über das Geld selbst verfügen - und davon zum Beispiel Lebensmittel oder Schulgeld bezahlen. Befürworter sehen hier einen Fortschritt - weil Hausarbeit und die Pflege von Angehörigen oft unbezahlt sind.

Kritikerinnen und Kritiker sprechen dagegen von teuren Wahlgeschenken. In Indien hängt die Hausarbeit und die Pflege von Angehörigen meist an der Frau. Die Kritik: In Punkto Gleichberechtigung wäre es besser, wenn Frauen öfter die Möglichkeiten hätten, einer bezahlten Arbeit nachzugehen.