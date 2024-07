Auf den indischen Andamanen-Inseln gibt es Frösche, die sich quasi im Kopfstand paaren.

Das hat ein Biologie-Team beobachtet, das drei Jahre lang immer wieder in der Nähe der Frösche gezeltet hat, um mehr über den winzigen Charles-Darwin-Frosch herauszufinden. Besonders spannend fanden die Forschenden, wie die Frösche sich paaren: Sie machen das in Baumhöhlen außerhalb des Wassers und lehnen sich dabei Kopf über an die Wand. Laut dem Forschungsteam ist nicht nur der Kopfstand ungewöhnlich, sondern auch der Ort. Denn fast alle anderen Froscharten der Welt laichen an anderen Orten, meistens im Wasser.

Außerdem wurde beobachtet, dass es rund um die Paarung in der Baumhöhle zu aggressiven Kämpfen kam, zum Beispiel wenn Frosch-Männchen um Weibchen stritten. Dann traten und boxten sie sich und bissen zum Teil ganze Körperteile des Gegners ab. Das ist wohl auch der Grund fürs Kopf über Eierlegen. Denn so wird zumindest die Eiablage weniger gestört.

Über die Forschung hat die BBC berichtet, eine Studie dazu soll in der Fachzeitschrift Breviora erscheinen. (Foto: Symbolbild)