Das ist das Konzept eines Müllcafés, das demnächst in Ambikapur im Osten von Indien öffnen soll. Der Bürgermeister sagt, dass die Stadt damit gleich zwei Probleme angehen will: Arme und Obdachlose sollen mit Essen versorgt und Müll auf den Straßen soll reduziert werden. Für ein Kilo Plastik gibt es im Müll-Café ein warmes Mittagessen. Wer ein halbes Kilo mitbringt, bekommt ein Frühstück. Die Opposition kritisiert die Initiative. Sie sagt, dass die Stadt so sauber ist, dass die Menschen gar nicht genug Müll auf der Straße finden, um ein kostenloses Essen zu bekommen.

Ambikapur ist die zweitsauberste Stadt in Indien, nach Indore. Die Stadtverwaltung hat auch schon andere Ideen umgesetzt, um Müll zu reduzieren. Zum Beispiel nutzt sie Straßenbelag, der aus Plastikabfällen hergestellt wird.