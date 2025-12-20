In Indien ist ein Schnellzug mit einer Elefantenherde zusammengestoßen.

Sieben Elefanten wurden getötet und ein Kalb verletzt. Das Bahn-Unternehmen sagt, dass der Lokführer die Notbremse betätigt hat, als er die Herde mit den rund 100 Tieren sah. Trotzdem wurden einige Tiere erfasst. Die Lok und fünf Waggons sind entgleist. Laut der Erklärung sind keine Menschen verletzt worden.

Der Unfall ist in einem Waldgebiet im Bundesstaat Assam passiert. Dort werden die Schienen oft von Elefanten überquert. Die indische Eisenbahn sagt aber, dass der Unfallort kein ausgewiesener Elefantenkorridor ist.

In Assam leben Schätzungen zufolge 7.000 wilde asiatische Elefanten. Es kommt immer wieder vor, dass sie von Zügen erfasst werden. In den letzten fünf Jahren sind mindestens ein Dutzend Elefanten auf diese Weise getötet worden.

Zu dieser Jahreszeit sind die Reisfelder zur Ernte bereit, dann streifen wilde Elefanten häufig in menschliche Siedlungen.