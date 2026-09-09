In Indien sind Ultraschall und andere Geschlechtertests für ungeborene Babys verboten.

Damit soll Diskrimierung gestoppt werden, denn noch immer werden dort Mädchen gezielt abgetrieben. Die Nachrichtenagentur Reuters hat auf Onlineplattformen wie Ebay Geschlechtertest-Kits gefunden, die sich trotzdem nach Indien bestellen lassen. Die Preise dafür starten ab sieben US-Dollar. Sie sollen Geschlechtertests teils schon ab der sechsten Schwangerschaftswoche möglich machen. Ebay hat nach dem Hinweis von Reuters die Angebote rausgenommen und versprochen, seine Regeln zu überarbeiten.

Indiens Gesundheitsministerium scheint das Problem auf dem Schirm zu haben. Letzten Monat hat es Google angeschrieben, damit bei Suchanfragen aus Indien nicht zu verbotenen Geschlechtertests verlinkt wird. Auf Verstöße stehen nach indischem Recht bis zu drei Jahre Gefängnisstrafe.

In Indien möchten viele Familien lieber Söhne als Töchter, weil sie für Töchter oft eine teure Mitgift zahlen müssen und weil Söhne als Versorger gelten. Das hat zu einem gestörten Geschlechterverhältnis gesorgt, mit Männer-Überschuss.