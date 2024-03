Wenn ein Elefant stirbt, dann wird er oft von anderen Elefanten betrauert.

In Indien haben Forschenden jetzt beobachtet, dass Elefanten ihre Babys auch regelrecht beerdigen. In den letzten zwei Jahren haben die Forschenden fünf solcher Begräbnisstätten entdeckt. Offenbar transportierte die Herde die toten Babys mit Rüsseln und Füßen, legten sie dann in Bewässerungsgräben von Teeplantagen und bedeckten sie mit Erde. Überrascht hat die Forschenden auch, dass die toten Elefantenbabys alle auf dem Rücken liegend beerdigt wurden. Die Forschenden haben unter anderem Beobachtungen, Fotos und Autopsien ausgewertet. Dass Menschen an den Beerdigungen beteiligt waren, schließen sie aus.

Elefanten gelten als sehr soziale Tiere. Wie sie mit toten Babys umgehen, wird erst seit Kurzem erforscht. Einzelne Beerdigungen wurden schon bei den Afrikanischen Elefanten beobachtet, jetzt auch bei den Asiatischen Elefanten. Erwachsene Elefanten können nicht beerdigt werden - dafür sind sie für die anderen Elefanten einfach zu schwer.