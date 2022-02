Haben Sie DIESEN Orca schon mal gesehen?

So ungefähr könnt ihr euch den Ablauf einer Studie vorstellen, die ein internationales Wissenschaftsteam vor der Küste der Crozetinseln im südlichen Indischen Ozean gemacht hat. Die Forschenden hatten festgestellt, dass dort immer mehr Fische aus Zuchtanlagen geklaut werden - und zwar von den Walen. Daraufhin hatten sie sich gefragt, ob das daran liegt, dass es in der Gegend generell mehr Orcas gibt - oder ob die Orcas, die gut im Fischklau sind, das anderen Tieren beibringen.

16 Jahre lang Tierüberwachung

Um das herauszufinden, haben sie 16 Jahre lang die Entwicklung der Orcas in der Gegend überwacht - und Bilder von Orcas ausgewertet, die sie selbst, Fischer oder Touristinnen gemacht hatten. Orcas sind ganz gut voneinander zu unterscheiden, weil jedes Tier ein individuelles Farbmuster hat. So stellten die Forschenden fest, dass es kaum neue Tiere in der Gegend gab - das heißt, dass die ansässigen Orcas das Klauen von Fischen aus den Zuchtgebieten wohl von ihren Artgenossen gelernt haben.

Hintergrund dieser Entwicklung ist, dass es für Orcas im Indischen Ozean immer weniger natürliche Beute gibt.