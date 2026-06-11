Wenn ein Wal nicht gerade direkt vor einer Küste strandet, stirbt er meist da, wo er zu Lebzeiten unterwegs war: Auf dem offenen Meer. Wenn der Kadaver dann auf den Meeresboden sinkt, erblüht drumherum das Leben - denn die Überreste können jahrzehntelang ein eigenes Ökosystem versorgen.

An den jüngeren Walkadavern lebten zahlreiche Tiefseetiere wie

Würmer, Muscheln, Krebstiere und Schlangensterne. Teilweise zählten die

Forschenden mehr als 2.800 Tiere pro Quadratmeter. Viele Arten könnten

bisher unbekannt sein.

Warum gerade dort?