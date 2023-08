Indien ist seinem Ziel, auf dem Mond zu landen, einen Schritt näher gekommen.

Nach Angaben der indischen Raumfahrtbehörde ist die unbemannte Sonde Chandrayaan-3 erfolgreich in die nähere Umlaufbahn des Mondes eingetreten. Wenn die Mission weiter nach Plan läuft, soll die Landeeinheit noch diesen Monat, am 23. oder 24. August, in der Nähe des kaum erforschten Südpols aufsetzen.

Sollte das klappen, wäre Indien die vierte Nation, der eine weiche Landung auf dem Mond gelingt - nach den USA, der Sojwetunion und China.

Ein Versuch vor knapp vier Jahren, im Rahmen der Vorgängermission Chandrayaan-2, war allerdings gescheitert. Die Landeeinheit stürzte ab und zerschellte auf der Mondoberfläche. Indien will den Südpol des Erdtrabanten auch mit einem Rover erkunden.