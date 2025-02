Die deutsche Sprache kommt am Ende vom Schwarzen Meer; aus der Region von Anatolien in der Türkei.

Ein internationales Forschungsteam sagt, den Missing Link für die Grundlage der meisten europäischen Sprachen und mehr gefunden zu haben. Es geht um die indogermanischen oder indoeuropäischen Sprachen. Sie sind die Sprachfamilie nicht nur für germanische Sprachen wie Deutsch und Englisch, sondern auch zum Beispiel für romanische, slawische, baltische, aber auch persiche Sprachen.

In der Sprachgeschichte war allerdings lange nach den ersten Menschen gesucht worden, die so eine indogermanische Sprache gesprochen haben. Laut einer Studie im Fachmagazin Nature sind sie gefunden worden. Die Rede ist vom Volk der Jamnaja, das vor mehr als 5000 Jahren am Schwarzen Meer lebte.

Für die Studie wurden frühere Theorien mit neuen DNA-Analysen untermauert. Demzufolge haben wohl viele Menschen, die eine indogermanische Sprache sprechen, Spuren dieses Steppenvolks in ihrem Erbgut.