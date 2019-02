Die Wallace-Riesenbiene ist in etwa so groß wie ein Daumen und ganz schwarz.

Sie lebt in Indonesien - wobei nicht ganz klar war, ob es diese Bienenart überhaupt noch gibt. 1981 war das letzte Mal ein Exemplar in freier Wildbahn gesichtet worden.

Jetzt aber hat ein Forscherteam aus Australien und Kanada wieder eine Biene gefunden und fotografiert. Sie lebt in einem Termitennest auf einer kleinen Insel der indonesischen Molukkengruppe. Die Art lebt in unberührten Regenwäldern und hat spezielle Ansprüche an ihren Lebensraum. Deshalb ist sie besonders durch Abholzungen gefährdet – und Indonesien gehört weltweit zu den Staaten mit den größten jährlichen Waldverlusten.

Es gab auch schon vorher Hinweise darauf, dass es noch Exemplare der Wallace-Riesenbiene gibt. Letztes Jahr war in einem niederländischen Museum ein Exemplar aufgetaucht, das laut Datenblatt 1991 gesammelt worden war. Und zwei relativ frisch gefundene Tiere waren an private Sammler versteigert worden.

Gestochen wurde übrigens noch niemand von den Riesenbienen.