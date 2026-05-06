In mehreren Ländern weltweit wird aktuell über ein mögliches Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche gesprochen.

In Indonesien gibt es das schon für alle unter 16 Jahren. Jetzt will die Regierung noch einen Schritt weitergehen: Unter-16-Jährige sollen bald eventuell auch nicht mehr online shoppen dürfen. Die Ministerin für Kommunikation und Digitales hat gesagt: Verkaufsplattformen im Internet seien "als Nächstes" dran. Denn Kinder seien dort schon "Opfer von Betrug" geworden. Mehr hat sie aber noch nicht zu dem Plan gesagt.

Das Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche in Indonesien gilt seit März - bisher für insgesamt acht Plattformen. Zum Beispiel Youtube, Tiktok und Instagram, aber auch für die Gaming-Plattform Roblox.