Die Zahl der jungen Menschen, die einen Hochschulabschluss machen, ist in den letzten zwanzig Jahren stark gestiegen.

In den Industrieländern hat im Durchschnitt inzwischen fast jeder zweite junge Erwachsene einen solchen Abschluss. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sagt, dass in den OECD-Ländern im Jahr 2000 nur gut ein Viertel der 25- bis 34-Jährigen einen Hochschulabschluss hatte, mittlerweile sind es 48 Prozent. Am höchsten ist der Anteil in Südkorea und Kanada. Deutschland liegt mit einem Anteil von 36 Prozent Hochschulabsolventen deutlich unter dem Durchschnitt der Industrieländer.

Die Statistik zeigt auch, dass junge Menschen mit Hochschulabschluss bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben und deutlich mehr Gehalt bekommen.