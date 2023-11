Mal eine Woche Digital Detox - ohne Social Media. Bringt das was?

Zwei Forscher an der Durham University im Nordosten Englands haben das mit 51 Nutzerinnen und Nutzern untersucht, die normalerweise mäßig bis oft auf Insta, TikTok, YouTube etc. unterwegs waren. Sie sollten eine Woche lang ihre Nutzung so weit wie möglich runter fahren. Den meisten gelang das auch, allerdings waren nur sieben Teilnehmende komplett abstinent.

Ergebnis: Eine Woche Social-Media-Verzicht hatte aufs Wohlbefinden kaum Auswirkungen - oder widersprüchliche: Den Forschern zufolge fallen zwar Erfahrungen weg, die negative Emotionen auslösen - wie soziale Vergleiche oder die Angst, etwas zu verpassen. Das gilt aber auch für positive Emotionen wie soziale Anerkennung.

Heftigere Reaktionen wie etwa Entzugserscheinungen wegen des kurzen, abrupten Social-Media-Stopps gab es laut Studie gar nicht.

Ein unbeteiligter Forscher hält es statt Pauschalverzicht für sinnvoller, sich zu fragen, was wir auf Social Media machen, was uns gut tut und was nicht.