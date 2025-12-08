Extrem schnelle Computer, Verschlüsselungen, die nicht zu knacken sind, supergenaue Messgeräte:

In der Zukunft soll dafür Quantentechnologie eingesetzt werden - also Systeme, die mit kleinsten Teilchen und deren besonderen Eigenschaften arbeiten. Für eine Studie im Fachmagazin Science haben Forschende untersucht, wie weit die Technik schon ist. Ihr Ergebnis: Prinzipiell funktioniert vieles, aber bis zur Alltagstauglichkeit dauert es noch.

Ein Problem ist zum Beispiel, dass Quantentechnik relativ fehleranfällig ist und es noch keine effektive Fehlerkontrolle gibt. Außerdem wird viel Energie benötigt, denn damit die Systeme arbeiten können, müssen sie stark heruntergekühlt werden oder brauchen starke Laser.

Die Forschenden sagen aber: Die Technik ist schon so weit, dass es sich lohnt, sie weiter zu entwickeln. Aktuell sei man mit der Quantentechnologie so weit, wie in den 1970ern mit der Entwicklung von Computern.