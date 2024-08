Wer gern draußen Kuchen isst oder grillt, dürfte sich freuen - dieser Sommer scheint kein guter Wespen-Sommer zu sein.

Normalerweise sind die im Spätsommer besonders aktiv, von August bis Mitte September. Doch dieses Jahr sind vergleichsweise wenig Wespen unterwegs - das zeigen auch die Insekten-Zählaktionen unter anderem vom Naturschutzbund. Eine Nabu-Insekten-Expertin sagt, dass der Frühsommer sehr regnerisch war - das war schlecht für die Wespen und sie konnten nicht so große Staaten aufbauen wie in anderen Jahren. Etwa 2020, das war ein richtiges Wespen-Jahr. Es könnte allerdings auch so sein, dass die Wespen dieses Jahr nur spät dran sind - und ihre Hochsaison noch kommt, im September.

Wen Wespen nerven, der kann sich ein bisschen damit trösten, dass ihre Larven andere nervige Insekten vertilgen - zum Beispiel Mücken, Fliegen oder Bremsen.