Die Gefleckte Schnarrschrecke gilt als eins der seltensten Insekten in Deutschland: Sie ist bis zu vier Zentimeter lang, hat leuchtend rote Flügel und gibt im Flug ein Schnarrgeräusch von sich.

Aktuell kommt diese besondere Heuschrecke in Deutschland nur noch in zwei Wildflusslandschaften vor. Biodiversitäts-Forschende aus Hamburg berichten in einem Fachmagazin, dass sich das wieder ändern ließe.

Gefleckte Schnarrschrecken waren nämlich in Mitteleuropa mal weit verbreitet, sind aber in den letzten 100 Jahren vielerorts ausgestorben. Das hatte allerdings nichts mit dem Klimwandel zu tun, wie die Forschenden mit Modellen berechnet haben. Denn da, wo die Gefleckte Schnarrschrecke in Mitteleuropa ausgestorben ist, waren die klimatischen Bedingungen sehr gut. Dagegen konnte die Art in Teilen Asiens überleben, wo die Bedingungen deutlich schlechter waren.

Die Forschenden schließen daraus, dass die Art sogar sehr anpassungsfähig ist, was das Klima angeht. Ihr Aussterben hatte sehr lokale Gründe - und die ließen sich mit gezielten Schutzmaßnahmen ändern.