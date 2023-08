Zu den Stoßzeiten in die Mensa oder die Kantine - hält nicht jeder für die beste Idee.

Und auch Ameisen stehen offenbar nicht gerne Schlange. Forschende aus Regensburg haben in Experimenten herausgefunden, dass die Insekten in der Lage sind, Warteschlangen an bekannten Futterstellen zu vermeiden.

Die Ameisen bekamen dafür in mehreren Durchgängen Spender mit Zuckerlösung angeboten, an denen aber nicht für beliebig viele Tiere Platz war. Ergebnis: Anstatt immer zur selben überfüllten Futterstelle zu laufen, wichen Ameisen auf weniger frequentierte Zuckerwasserspendern aus.

Den Forschenden zufolge zeigen die Experimente, dass die Insekten sich merken können, wie zugänglich eine Futterstelle ist. Dieses Wissen können sie mit der Information kombinieren, ob Artgenossen auf dem Weg dorthin sind und dadurch Überfüllung droht.

Schon länger ist bekannt, dass Ameisen unter anderem mit Duftstoffen untereinander kommunizieren.