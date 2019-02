Jetzt kommt ein Insekt dazu: Denn auch Bienen können rechnen, nach ein bisschen Training beherrschen sie Addition und Subtraktion. Ein australisches Forschungsteam hat den Bienen im ersten Schritt gezeigt, dass blau immer plus eins bedeutet und gelb minus eins. Anschließend wurden die Bienen in eine Art Labyrinth geschickt. Am Eingang gab es die Aufgabe in Form von blauen oder gelben Quadraten - zu denen die Biene je nach Farbe eins dazurechnen oder abziehen musste. Danach musste das Insekt zwischen zwei Ausgängen wählen. Über dem einen war das richtige Ergebnis zu sehen, über dem anderen das falsche. Wählte die Biene die richtige Lösung, gab's zur Belohnung Zuckerwasser.

In der Studie steht, dass die Bienen den Ausgang zuerst noch zufällig wählten. Aber nach 100 Versuchen verbesserte sich ihre Trefferquote auf 60 bis 75 Prozent. Die Forschenden sagen, dass die Bienen ihre Rechenkünste auch auf neue Formen und Mengen übertragen haben. Wie die Insekten das mit ihren kleinen Hirnen machen, ist noch unklar.