Spinnen bauen sich normalerweise immer nur eine Art von Netz.

Es gibt aber Spinnen, die bauen verschiedene Netze - je nachdem, für welchen Ort es gedacht ist. Hoch über dem Boden sind die Netze an Stämmen und Blättern befestigt. Näher am Boden gibt es auch Fäden, die am Boden selbst befestigt sind. Und über Tümpeln gibt es eine dritte Art von Netz - mit Fäden, die auch noch an der Wasseroberfläche fest gemacht sind.

Die Spinnenart, die diese Netze baut, lebt auf einer Insel in Mittelamerika. Forschende wollten wissen, ob alle Spinnen dieser Art drei verschiedene Netze bauen können. Oder ob sich die Spinnen aufgeteilt und jeweils auf eins der Netze spezialisiert haben. Sie fanden heraus, dass die Spinnen tatsächlich mehrere Netze bauen können - wenn sie in einer anderem Umgebung ausgesetzt werden und sich anpassen müssen.

Die Spinnen haben aber wohl trotzdem eine Lieblingsumgebung. Denn sie wollten immer wieder an ihren Ursprungswohnort zurück. Die Forscher vergleichen das mit Menschen, von denen manche lieber in der Stadt und andere lieber auf dem Land wohnen und ihr Verhalten dann anpassen.