Wenn Forschende eine bisher unbekannte Tier- oder Pflanzenart entdecken, dürfen sie ihr einen Namen geben.

Eine Biologin von der University of California ist bekennende Swifty, und hat deshalb kurzerhand vier neue Wanzen-Arten nach Taylor Swift benannt. Genauer gesagt nach ihren Alben. Eine heißt zum Beispiel "Swiftiephylus amator" - Amator ist Latein für "Lover", der Titel eines Albums von 2019. Eine andere Wanze heißt nach dem "Fearless"-Album "Swiftiephylus intrepidus".

Die Forscherin fand einfach, dass Taylor Swift eine Ehrung verdient und hofft, dass mehr Menschen durch den Namen auf die wichtige Rolle von Insekten aufmerksam werden. Außerdem findet sie, dass die Wanzen ein paar Gemeinsamkeiten mit der Künstlerin haben: Sie sind hellgelb mit roten Akzenten, wie die blonde Taylor Swift mit ihren typisch rot geschminkten Lippen.

Die Wanzen stammen aus Australien und leben auf immergrünen Bäumen und Sträuchern.