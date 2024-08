Honig-Bienen würden sich mehr Bio-Landwirtschaft wünschen.

Das könnte man meinen, wenn man eine aktuelle Studie von der Uni Halle-Wittenberg gelesen hat. Die hat untersucht, welche Auswirkungen Öko-Landbau auf die Bestäuber-Insekten hat.

Raus kam, dass ökologischer Landbau und auch Blühstreifen gut für die Gesundheit von Honigbienen sind. Die Forschenden vermuten, dass das mit dem vielfältigen und kontinuierlichen Nahrungsanbot für sie dort zusammenhängt. Auch, dass sie dort grundsätzlich weniger mit Pestiziden in Kontakt kommen.

Die Studie analysiert Daten von 32 Bienenvölkern an 16 verschiedenen Standorten in Deutschland. Die Forschenden stellten fest, dass neben Blühstreifen der Öko-Landbau die größte positive Wirkung auf die Bienen hatte. Je größer der Anteil dieser Flächen in der Nähe, desto geringer war der Parasitenbefall - und umso besser das Völkerwachstum. Die Forschenden sagen: das vielfältige Nahrungsangebot könnte der Grund sein, dass die Bienen ein besseres Immunsystem haben.