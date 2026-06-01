Viele Leute nutzen Mückensprays mit dem Wirkstoff DEET, um Insektenstiche zu vermeiden.

Eine Studie im Fachmagazin Journal of Experimental Biology zeigt jetzt, dass Mücken lernfähiger sind als gedacht.

Spray verbunden mit warmem Blut

In einem Laborexperiment haben Gelbfiebermücken durch klassische Konditionierung gelernt, den DEET-Geruch mit warmen Blut zu verbinden.

Nach nur vier Durchgängen wurden die Mücken von dem Abwehrmittel sogar angelockt, statt davor zu flüchten.

Im Alltag trotzdem wirksam

Die Forschenden geben für die Praxis Entwarnung: Denn so spezielle Bedingungen wie beim Versuch im Labor gibt's in der Natur nicht. Sie sagen, dass die Sprays im Alltag trotzdem verlässlich gegen Mücken wirken.

Wichtig sei die richtige Anwendung und regelmäßiges Nachsprühen.

Die Untersuchung zeigt vor allem, dass Mücken sie lernen können, sich anzupassen.