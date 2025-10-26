Bisher sollten Leguane auf der mexikanischen Insel Clarion ausgerottet werden - weil sie als invasive Art galten.

Jetzt hat ein internationales Forschungsteam mit Beteiligung des Museums für Naturkunde in Berlin, eine überraschende Entdeckung gemacht: Die Stachelschwanzleguane sind gar keine vom Menschen eingeschleppte Art. Genetischen Analysen zufolge lebten ihre Vorfahren schon vor rund 425.000 Jahren auf der Insel. Das ist lange vor der menschlichen Besiedlung Amerikas. Die Leguane gehören also zu den natürlichen Bewohnern und kamen vermutlich auf Holz oder anderem Treibgut übers Meer. Gut für sie: Als einheimische Art müssten sie nach Ansicht der Forschenden geschützt - und nicht ausgerottet werden.

Clarion Island ist die älteste Insel eines Archipels im Pazifik, etwa 700 Kilometer vor der Westküste Mexikos. Es entstand vor etwa fünf Millionen Jahre durch vulkanische Aktivität und war die mit dem Festland verbunden.