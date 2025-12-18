Rassismus gegenüber schwarzen Menschen ist zu einem Alltagsproblem geworden in Deutschland.

Das zeigt eine Untersuchung vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft. Dafür wurden im März letztes Jahr gut 1.000 Erwachsene befragt, die sich als Schwarz beziehungsweise afrodeutsch identifizieren. Drei von vier Befragten haben gesagt, dass sie online schon mindestens einmal persönlich rassistisch beleidigt wurden. 88% waren schon mit rassistischer Hate Speech auf sozialen Plattformen konfrontiert. Oft erlebten die Betroffenen auch in Behörden, durch Polizei und Politik oder bei der Arbeit Rassismus.

Viele der Befragten haben den Wissenschaftlern gesagt, dass sie sich deswegen zurückziehen, bestimmte Orte, Events und Social-Media-Plattformen meiden. Ein großer Teil gibt auch an, sich weiter on- und offline gegen Rassismus einzusetzen.

Eine der Forscherinnen, die an der Befragung mitgearbeitet hat, sagt, Rassismus ist ein strukturelles Problem für die gesamte Gesellschaft - mit schweren Folgen für Selbstbestimmung, gesellschaftliche Teilhabe und psychosoziale Gesundheit der Betroffenen.