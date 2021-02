Dass Schweine ziemlich intelligent sind, wird immer deutlicher.

Jetzt haben sie buchstäblich ein neues Level erreicht. Forschende aus den USA haben den Tieren nämlich beigebracht, Computerspiele zu spielen. Zwei Minischweine und zwei Yorkshire-Schweine wurden in einem Experiment darauf trainiert. Sie sollten einen Joystick mit ihrer Schnauze so bewegen, dass sie einen Cursor auf einem Bildschirm zu einem bestimmten Ziel steuerten. Wenn sie die Aufgabe schafften, bekamen sie Futter als Belohnung. Die Tiere lernten die Aufgabe aber auch dann effektiv, wenn sie statt Futter ein Lob bekamen oder gestreichelt wurden. Nach einigen Wochen hatten die Schweine laut den Forschenden eine bemerkenswerte Erfolgsquote erreicht.

Die Fachleute halten das für eine außergewöhnliche Leistung, vor allem weil die vier Schweine weitsichtig sind und so den Bildschirm nicht besonders gut erkennen können und der Versuchsaufbau eigentlich für Tiere mit Daumen gedacht ist - also Affen. Außerdem zeigt der Versuch laut den Forschenden, dass Schweine sehr ausgeprägte kognitive Fähigkeiten besitzen: Sie haben offenbar das Konzept des Computerspiels verstanden - also dass der Joystick eine Verbindung mit dem Cursor auf dem Bildschirm hat, und dass ihr eigenes Verhalten sich anderswo auswirkt.