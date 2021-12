It's not rocket science - diese englische Redewendung heißt soviel wie "das ist kein Hexenwerk", also nicht allzu kompliziert.

Ähnlich wird im Englischen auch "brain surgery" verwendet, also Hirnchirurgie. Weil diese beiden Fachgebiete also offenbar als besonders schwierig gelten, haben sich Forschende gefragt: Sind Raketenwissenschaftler und Hirnchirurginnen eigentlich wirklich schlauer als der Rest der Menschen? Dazu verglichen sie die Intelligenz von 329 Luft- und Raumfahrtfachleuten und 72 Neurochirurgen mit mehr als 18.000 anderen Bürgern und Bürgerinnen. Alle wurden online getestet in Bereichen wie Planung, Argumentation, Gedächtnis oder Aufmerksamkeit. Dabei kam heraus, dass es insgesamt keine großen Unterschiede bei der Intelligenz gab, beide Berufsgruppen haben aber einzelne herausragende Fähigkeiten. So konnten die Neurochirurgen zum Beispiel besonders gut Probleme lösen. Nachzulesen ist die Studie in der Weihnachtsausgabe des British Medical Journal.