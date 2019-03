Wie clever ist Künstliche Intelligenz heute schon - eher so auf Fruchtfliegen-Niveau oder doch so klug wie Schimpansen?

Das soll ab April eine Art Olympia gegen die Tierwelt klären, das britische Forscher entwickelt haben. Dabei sollen sich KI und verschiedene Tiere in Intelligenz-Aufgaben messen. Damit man vergleichen kann, geht es grundsätzlich darum, an Futter zu kommen, aber der Weg dahin erfordert unterschiedliche Fähigkeiten, zum Beispiel Navigation, logisches Denken oder das Lernen durch Erfahrung.

Einer der Forscher sagte dem New Scientist, dass das keine einfache Sache für Künstliche Intelligenzen wird. Denn die sind bisher zwar bei genau definierten Einzelaufgaben gut, aber nicht mehr, wenn es ein bisschen anders läuft als gewohnt. So könnte eine KI beim Spiel Go überragend sein, müsste aber komplett neu trainieren, wenn es um etwas Anderes geht.