Lange Zeit galt: Wir Menschen werden immer schlauer - von Generation zu Generation steigt der durchschnittliche IQ.

Das haben in der Vergangenheit mehrere Studien gezeigt - doch das Blatt scheint sich zu wenden: Psychologieforschende aus den USA haben IQ-Tests ausgewertet, die Hunderttausende Erwachsene in den USA zwischen 2006 und 2018 online gemacht haben. Und dabei hat sich gezeigt, dass der IQ über alle Altersgruppen und Geschlechter hinweg über die Jahre gesunken ist. Am stärksten war der Rückgang bei jüngeren Menschen. In einigen wenigen Bereichen wie räumlichem Denken gab es einen Anstieg - in Sachen Problemlösung, Beurteilung von Zahlenreihen oder verbaler Argumentation sind die Werte aber runtergegangen. Dem Forschungsteam zufolge hat es ähnliche Studienergebnisse schon für Europa gegeben.

Die Forschenden haben nicht untersucht, woran dieser Abfall liegen könnte. Sie vermuten, dass es mit Änderungen im Bildungssystem zusammenhängen könnte. Auch die Tatsache, dass IQ-Tests als Maßnahme, um Intelligenz zu bewerten, umstritten sind, haben sie in ihrer Studie nicht weiter thematisiert.