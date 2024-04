Das Internet ist eigentlich nicht mehr wegzudenken aus unserem Alltag, aber das gilt nicht für alle Menschen.

Gut fünf Prozent in Deutschland nutzen das Netz nicht. Das sind mehr als drei Millionen Menschen. Das hat das Statstische Bundesamt ermittelt und dabei nur Menschen zwischen 16 und 74 Jahren mitgezählt. Bei Älteren ist der Anteil der Offliner höher, aber auch bei den 16- bis 44-Jährigen haben der Statistik zufolge zwei Prozent noch nie das Internet genutzt.

EU-weit sieht es ähnlich aus wie in Deutschland, es gibt aber große Schwankungen: In Dänemark, den Niederlanden oder Schweden sind weniger als ein Prozent offline, in Portugal, Kroatien oder Griechenland rund 13 Prozent.

Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass weltweit rund ein Drittel der Bevölkerung das Internet nicht nutzen kann, mehr als 2,5 Milliarden Menschen.