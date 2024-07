Auf dem Dorf leben, das bedeutet in Deutschland fast immer langsames Internet.

Dazu hat das Vergleichsportal Verivox eine Analyse gemacht - mit dem Ergebnis: Nicht einmal 3 Prozent aller Dörfer in Deutschland sind komplett ans Glasfasernetz angeschlossen. Das sind nur 190 Dörfer bundesweit.

Als Dorf gelten dabei Orte mit unter 3000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Die meisten Dörfer mit Glasfaseranschluss liegen laut Verivox in Schleswig-Holstein (121), gefolgt von Niedersachsen (28) und Rheinland-Pfalz (20). Ein Verivox-Telekommunikationsexperte hat den Zeitungen der Funke-Mediengruppe gesagt, dass in sieben Bundesländern noch kein einziges Dorf vollständig ans Glasfasernetz angeschlossen ist - und zwar in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, dem Saarland sowie in Hessen und Bayern. Am weitesten fortgeschritten ist der Ausbau des Glasfasernetzes laut der Analyse in Norddeutschland. Schlusslicht ist das Saarland.

Die Bundesregierung hatte in ihrem Koalitionsvertrag das Ziel formuliert, bis zum Jahr 2030 Deutschland flächendeckend mit Glasfaser und dem neuesten Mobilfunkstandard zu erschließen. Für die Analyse hat Verivox den Breitbandatlas der Bundesnetzagentur als Datenbasis genutzt.