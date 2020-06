Der ist ja eigentlich gerade in der Arktis unterwegs - aber virtuell geht das ab heute ganz einfach. Möglich machen das das Bremer Zentrum für Marine Umweltwissenschaften in Zusammenarbeit mit Google Arts & Culture. Zum Uno-Welttag der Ozeane haben die eine virtuelle Schau ins Netz gestellt - mit vielen Fotografien, 360-Grad-Bildern, Interviews und Reportagen.

Die Ausstellung mit dem Titel "Into the deep" zeigt die Polarstern auf Forschungsfahrt in den rauen Gewässern Südgeorgiens und um die Südsandwich-Vulkaninseln. Virtuell kann man den Forschenden dabei zusehen, wie sie den Meeresgrund erforschen, zum Beispiel mit einem ferngesteuerten Tauchroboter. Der zeigt unter anderem, wie in der Tiefsee heiße Flüssigkeiten auf kaltes Meerwasser treffen. Es gibt aber auch 360-Grad-Touren und Videos über das Forschungsschiff selbst.

Das Online-Projekt wird unterstützt vom Bundesforschungsministerium.