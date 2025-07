Ameise ist nicht gleich Ameise.

Mehr als hundert Arten gibt es in Deutschland heimisch, wobei mehrere besonders häufig sind - darunter die Schwarze Gartenameise. Eine Art, die sich gerade in Karlsruhe ausbreitet, hat da aber eigentlich nichts zu suchen.

Wie der SWR berichtet, war sie erst für die sogenannte Kehler Ameise gehalten worden - benannt nach der Stadt in Baden-Württemberg, wo sie unter anderem für Strom- und Internetausfälle sorgte.

Art kann Super-Kolonien bilden

Jetzt hat ein Ameisen-Experte die ebenfalls eingeschleppte Art in Karlsruhe identifiziert: Es handelt sich um die Vergessene Wegameise. Ganz neu in Deutschland ist sie nicht, heimisch aber eigentlich in Asien. Diese Wegamaise kann gewaltige Kolonien mit Milliarden Tieren bilden und ist schwierig zu bekämpfen. Wie groß die Staaten der invasiven Art in Karlsruhe zurzeit sind, ist noch unklar - sie scheinen aber zu wachsen.